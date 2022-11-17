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Политика

Более 320 памятников советским солдатам демонтируют в Эстонии

Комиссия при государственной канцелярии Эстонии составила список из более 320 советских памятников и надгробий, которые могут быть снесены, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

С июня при государственной канцелярии действует комиссия по памятникам, задачей которой является определение надгробных знаков и памятников с советскими символами, подлежащих снятию или замене на нейтральные знаки. Состав комиссии до сих пор не обнародован по соображениям безопасности, отмечает ERR.

«Комиссия пришла к выводу, что 322 памятника и надгробия в общественных местах с символикой оккупационной власти могут быть снесены или заменены символикой с нейтральным значением», — говорится в сообщении.

Министр юстиции Леа Данилсон-Ярг пообещала, что завеса тайны с работы комиссии будет снята 30 ноября, когда завершится её деятельность. «Потом она опубликует список нанесённых на карту объектов вместе с соответствующими рекомендациями по действиям с этими объектами», — сказала ERR министр, добавив, что каждая рекомендация сопровождается отдельными обоснованиями.

Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года. Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находится от 200 до 400 монументов и памятных знаков.

В городе Нарве у границы с Россией 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в посёлке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, также было перенесено ещё шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.

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