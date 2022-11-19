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Общество

В районах Псковской области построят новые посты скорой помощи

О планах реконструкции постов скорой помощи в Псковской области и уже осуществлённых проектах рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное».

Проект запланировали после первого посещения поста в Новосокольниках. «Это было старое аварийное здание, в котором ни работать толком было нельзя, ни отдыхать. Не было даже элементарных вещей: у людей был один комплект формы, который застирывали до дыр», — рассказал губернатор.

План реконструкции разработали вместе с фельдшерской командой. Псковский проект учитывает все детали, от хорошей униформы до комфортной мебели и удобства постельного белья. Реконструированный пост губернатор посетил на этой неделе. «Как шутят наши медики, вышли настоящие хоромы на 160 квадратных метров», — отметил Михаил Ведерников.

На посту обустроили отдельные зоны отдыха для водителей и фельдшеров, спальные места, пищеблок и места для хранения лекарств и медицинских принадлежностей. Также провели интернет, закупили диваны, телевизор, компьютер, плиту, посуду и одеяла с подушками. 

По предварительным расчётам, в других муниципалитетах необходимо как минимум ещё 13 таких объектов. При этом четыре поста построят в рамках программы развития приграничных территорий в Себежском, Пыталовском, Гдовском и Печорском районах в 2024 году. «Остальные нужно будет строить за счёт областных средств», — добавил глава региона.

«Считаю, что это нам объективно необходимо. В этом есть и стратегический смысл: в такие условия легче привлекать новые медицинские кадры», — подчеркнул он.

Также Михаил Ведерников поручил комитету по здравоохранению разработать соответствующую региональную программу. Её предварительные параметры он обсудил с председателем Собрания депутатов Александром Котовым, который поддержал данную идею.

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