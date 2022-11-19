Студентка из Идрицы получила стипендию Правительства РФ
Студентке Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа Гузовой Валерии назначена стипендия Правительства Российской Федерации, сообщает газета «Призыв».
Лучшим четырём студентам Псковского агротехнического колледжа за отличную учёбу и профессиональное мастерство назначена стипендия Правительства Российской Федерации, среди них — Валерии Гузовой, обучающейся по специальности «ветеринария» в Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа.
Отметим, стипендия Правительства РФ выдается для поощрения студентов и аспирантов РФ, достигших выдающихся успехов в учёбе и научных исследованиях.
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