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Премия "Народное признание"

Поход в честь 80-летия отправки первого партизанского обоза претендует на «Народное признание – 2022»

Межрегиональный военно-патриотический маршрут «Дорогами памяти и поиска», посвящённый 80-й годовщине отправки первого партизанского обоза с продовольствием в Ленинград, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Это мероприятие вошло в список соискателей награды в номинации «Событие».

Поход стартовал 5 марта 2022 года. Его участники  на лыжах и технике прошли от деревни Нивки в Дедовичском районе Псковской области через Рдейские болота до деревни Белебелка Поддорского района Новгородской области.

Перед отправкой лыжного десанта у памятного знака в деревне Нивки состоялся митинг с торжественным возложением венков и гирлянд к памятному обелиску, работала солдатская кухня. 

Также в этот день в центре досуга посёлка Дедовичи прошёл межрегиональный фестиваль патриотической песни с участием вокалистов трёх регионов, была оформлена передвижная выставка поисковой экспедиции «Долина», посвящённая партизанскому движению на территории Ленинградской области. 

В мероприятии приняли участие делегации Новгородской, Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга — в общей сложности более 350 человек. С таким важным и значимым событием в истории Дедовичского района местных жителей поздравили губернаторы Псковской области и Санкт- Петербурга. 

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. За предыдущие годы её обладателями стали порядка 200 жителей Псковской области, работающих на территории региона организаций, предприятий, творческих коллективов.

По итогам 2022 года награда будет вручена в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Призвание», «Защита», «Поступок»,  «Инициатива», «Бизнесмен года», «Сервис», «Экомышление», «Рекорд», «Талант», «Событие».  Подробнее о том, кто и в какой номинации может быть выдвинут на соискание награды, читайте здесь.

Оформить заявку для выдвижения на награду можно до 23 декабря на специальной странице «Народного признания», где размещена электронная форма.

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