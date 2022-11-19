Поход в честь 80-летия отправки первого партизанского обоза претендует на «Народное признание – 2022»
Межрегиональный военно-патриотический маршрут «Дорогами памяти и поиска», посвящённый 80-й годовщине отправки первого партизанского обоза с продовольствием в Ленинград, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Это мероприятие вошло в список соискателей награды в номинации «Событие».
Поход стартовал 5 марта 2022 года. Его участники на лыжах и технике прошли от деревни Нивки в Дедовичском районе Псковской области через Рдейские болота до деревни Белебелка Поддорского района Новгородской области.
Перед отправкой лыжного десанта у памятного знака в деревне Нивки состоялся митинг с торжественным возложением венков и гирлянд к памятному обелиску, работала солдатская кухня.
Также в этот день в центре досуга посёлка Дедовичи прошёл межрегиональный фестиваль патриотической песни с участием вокалистов трёх регионов, была оформлена передвижная выставка поисковой экспедиции «Долина», посвящённая партизанскому движению на территории Ленинградской области.
В мероприятии приняли участие делегации Новгородской, Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга — в общей сложности более 350 человек. С таким важным и значимым событием в истории Дедовичского района местных жителей поздравили губернаторы Псковской области и Санкт- Петербурга.
Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. За предыдущие годы её обладателями стали порядка 200 жителей Псковской области, работающих на территории региона организаций, предприятий, творческих коллективов.
По итогам 2022 года награда будет вручена в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Призвание», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Бизнесмен года», «Сервис», «Экомышление», «Рекорд», «Талант», «Событие». Подробнее о том, кто и в какой номинации может быть выдвинут на соискание награды, читайте здесь.
Оформить заявку для выдвижения на награду можно до 23 декабря на специальной странице «Народного признания», где размещена электронная форма.
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Поход в честь 80-летия отправки первого партизанского обоза претендует на «Народное признание – 2022»