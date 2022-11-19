«Тема недели»: Помощь продолжается

13:56, 19 ноября 2022, ПАИ

Авторская программа «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» возвращается к вопросу о помощи нашим военным и мобилизованным в зоне СВО, о поддержке бериславцев. И вот почему.

За последние две недели, после того как было принято решение о перегруппировке российских войск и отведении их на левый берег Днепра, после того как десятки тысяч жителей Херсона, Берислава были эвакуированы, чтобы не стать жертвами даже не военных действий, а мести укронацистов, некоторые открыто зубоскалят: как же, помогала Псковская область Бериславскому району, и всё теперь зря. Мол, нечего было и начинать.

Однако большинство псковичей придерживаются совершенно иной точки зрения — и помощь продолжается. Более того, объём поддержки от самых простых людей лишь растёт. Почему — об этом речь в очередном выпуске «Темы недели» сегодня, в субботу, в 20:00 в эфире телеканала «Первый Псковский».