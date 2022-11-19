ФОТОФАКТ Уборка снега по-псковски

14:15, 19 ноября 2022, ПАИ

Снег с урн и скамеек коммунальные службы в Пскове сдувают с помощью воздуходувов. Осенью этими же воздуходувами убирали листья.

Наша редакция решила получить ответ на вопрос о таком необычном подходе к уборке снега в УГХ администрации Пскова.

«Техническим заданием всех контрактов на содержание территорий общего пользования предусмотрен такой вид работ, как удаление снега с урн и скамеек, потому что парки посещают в любое время года и при различных погодных условиях и посетители не должны бросать мусор в сугроб, похожий на урны, или сидеть в снегу.

Каким методом удалять снег, подрядчик выбирает самостоятельно: кто-то сметает, кто-то сдувает», — рассказали в администрации.