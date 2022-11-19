Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО проходит в Пскове

16:14, 19 ноября 2022, ПАИ

Концерт «Сильный народ — сильная Россия!» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО, проходит в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Мероприятие проходит на сцене Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, д. 5). Псковичи могут не только послушать выступления артистов, но и присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Принести вещи для военных и передать их волонтёрам можно в фойе первого этажа, где расположился специальный пункт сбора гуманитарной помощи штаба #МЫВМЕСТЕ.

На втором этаже гостей встречает военный оркестр 104-го десантно-штурмового полка 76-й Псковской дивизии ВДВ под руководством главного дирижёра – гвардии старшего лейтенанта Е. Баранчикова.

В основной части концертной программы выступят:

вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» под руководством Анны Роор (ДМШ №1),

обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева,

заслуженный коллектив народного творчества России «Театр танца «Русские узоры»,

ансамбль 76-й ГВ ДШД «Голубые молнии»,

вокальный ансамбль «Саморезы».

На мероприятие приходят семьями, люди разного возраста. Они выражают слова поддержки бойцам, участникам СВО. Их слова можно выразить общей фразой: «Победа будет за нами. Скорей возвращайтесь домой»

Руководитель детского ансамбля Талантика Анна Рор, чей коллектив постоянно принимает сегодня участие в подобных концертах, выразила надежду, что та музыка и эмоции, которые сегодня мы передаем ребятам, дойдут до них и они смогут получить частичку света, даже в самую темную минуту.