Руководитель «Народного фронта» рассказал, как морально поддержать военнослужащих

17:19, 19 ноября 2022, ПАИ

Комментарий о сборе средств для бойцов СВО дал корреспонденту ПАИ руководитель исполкома «Народного фронта» в Псковской области Виктор Остренко.

По его словам, бойцам сейчас необходимы не только материальные вещи, но поддержка, поэтому «Народный фронт» принимает и детские письма и рисунки, и связанные вручную тёплые носки и варежки. Все эти вещи будут доставлены военнослужащим вместе с другими вещами.

«Ребята, которые на передовой ждут нашей помощи — помощи душевной, которая приходит в детских письмах и рисунках, помощи, которая приходит в вязанных руками бабушек носках. Это простые бытовые вещи, которые приносят неравнодушные люди в наше региональное отделение. Они понимают, насколько тяжело нашим ребятам», — рассказал Виктор Остренко.

Также он сообщил, что сейчас военным в зоне СВО необходимы спальные мешки, тепловые пушки, металлоискатели. Для обеспечения армии делается всё возможное.