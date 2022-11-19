Новое игровое оборудование устанавливают в Новоржеве

20:36, 19 ноября 2022, ПАИ

На детской площадке во дворе многоквартирных домов на улице Медицинской в Новоржеве реализуется проект ТОС, сообщает газета «Земля Новоржевская».

В рамках проекта «Сказочная страна» ТОС «Уютный двор» устанавливается новое игровое оборудование: идёт сборка комплекса с горкой.

Напомним, проект «Сказочная страна» стал победителем второго регионального конкурса. На его реализацию администрация городского поселения получила из бюджета Псковской области грант в размере 200 тысяч рублей.