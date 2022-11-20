Пропавшего 24-летнего мужчину ищут в Псковской области
В Псковской области ищут пропавшего 24-летнего Владислава Фоминых, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина 19 ноября 2022 года вышел из дома в Пскове и не вернулся. Приметы: рост 168 сантиметров, худощавый, волосы тёмно-русые, глаза серые.
Одет был в чёрную куртку, чёрные штаны и чёрные кроссовки. При себе имел чёрный рюкзак.
Информацию о местонахождении пропавшего волонтёры просят сообщать по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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