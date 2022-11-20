Пропавшего 24-летнего мужчину ищут в Псковской области

22:08, 19 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области ищут пропавшего 24-летнего Владислава Фоминых, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина 19 ноября 2022 года вышел из дома в Пскове и не вернулся. Приметы: рост 168 сантиметров, худощавый, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Одет был в чёрную куртку, чёрные штаны и чёрные кроссовки. При себе имел чёрный рюкзак.

Информацию о местонахождении пропавшего волонтёры просят сообщать по номерам 8-800-700-54-52 или 112.