Россияне стали чаще дарить своё жильё

10:42, 20 ноября 2022, ПАИ

Помимо увеличения спроса на доверенности, в последнее время граждане также стали чаще обращаться к нотариусам по вопросам дарения, сообщают «Известия».

«В частности, речь идёт о передаче недвижимости близким, например супруге, детям и родителям», — уточнили там.

Также нотариусы фиксируют, что востребованным стало дарение по доверенности от иногородних совершеннолетних сыновей, получивших доли по сделкам с использованием маткапитала.

Договор дарения — один из способов распорядиться имуществом (как в особых, срочных ситуациях, так и в обычной жизни). Важно сделать всё правильно, чтобы не пострадать самому, не подставить человека, которому делаешь подарок, и не подвергнуть сделку риску оспаривания, отметили нотариусы.