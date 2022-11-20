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Общество

Глава региона поздравил работников транспортной отрасли

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Представители транспортного комплекса вносят большой вклад в развитие всех секторов экономики Псковской области, социальной сферы, обеспечивают мобильность и улучшение качества жизни людей. Транспортные компании являются одними из жизненно важных системообразующих предприятий региона, которые ответственно выполняют все возложенные на них функции и задачи.

Правительство Псковской области уделяет особое внимание вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры, безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, доступности услуг. Проводится большая работа по модернизации Псковского международного аэропорта, чтобы сделать его современным и отвечающим всем требованиям безопасности. В этом году запущено автобусное сообщение между Псковом и Витебском, которое связало жителей России и Белоруссии. Идёт работа и над развитием водного транспорта — в этом году были спущены на воду два новых катера и паром для грузопассажирских перевозок, чтобы обеспечить доступность для людей удалённых островных территорий региона.

Реализация таких амбициозных планов была бы невозможна без колоссальной самоотдачи, профессионализма, ответственности всех работников транспортной отрасли. Именно от вас зависит ежедневный выход всех видов транспорта на линию, безопасность перевозок и качество обслуживания пассажиров, стабильная работа предприятий и дальнейшее развитие сферы», — написал глава региона.

Отдельно Михаил Ведерников выразил признательность ветеранам и поблагодарил всех сотрудников отрасли.

 

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