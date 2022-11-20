Детский фестиваль «Мы из будущего» прошёл в Пустошке

15:42, 20 ноября 2022, ПАИ

Зональный отборочный тур областного фестиваля детского творчества «Мы из будущего» прошёл в эту субботу в Пустошке, сообщает газета «Вперёд».

Мероприятие собрало более 100 участников. Это как отдельные артисты, так и творческие коллективы из Пустошки, Усвят, Себежа, Невеля, Куньи, Новосокольников и Великолукского района.

Юные артисты демонстрировали свои вокальные и хореографические таланты. После подведения итогов лучшие коллективы и исполнители примут участие в заключительном гала-концерте областного конкурса «Мы из будущего», который пройдёт 17 декабря в Пскове.