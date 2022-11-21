Банки РФ повысили ставки по вкладам в ноябре

08:58, 21 ноября 2022, ПАИ

Несколько крупных банков в ноябре дополнительно подняли ставки по вкладам. Их доходность в среднем увеличилась от 0,5 до 2,25 п. п., причём в основном улучшились условия по долгосрочным депозитам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на кредитные организации.

Уровень максимальной процентной ставки по вкладам в десяти крупнейших банках также растёт четвертую декаду подряд и по итогам первой декады ноября достиг 6,9 %, следует из данных регулятора.

Такая динамика идет вразрез с политикой изменения ключевой ставки Центробанком. Отмечается, что на последнем заседании 28 октября регулятор сохранил ее на уровне 7,5 % годовых.

В пресс-службе ЦБ добавили, что отток вкладов в сентябре-октябре был умеренным, причем похожий процесс наблюдался в начале пандемии, а затем весной этого года - россияне часто забирали средства из предосторожности.