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Премия "Народное признание"

Инспекторы ДПС выдвинуты на «Народное признание» за спасение людей

Старший инспектор взвода ДПС второй отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Александр Никонов и инспектор этого взвода лейтенант полиции Никита Чуваков за спасение людей на пожаре выдвинуты на общественную премию Псковской области «Народное признание». Они стали первыми претендентами на награду в номинации «Защита».   

На фото Александр Никонов (справа)

В ночь на 19 октября Александр Никонов и Никита Чуваков прибыли к девятиэтажному дому на улице Шестака в Пскове, где на первом этаже произошло возгорание. В квартире на первом этаже, откуда шёл дым, по словам соседей, мог находиться 42-летний мужчина с дочерью. Поскольку дозвониться до жильцов квартиры не удалось, полицейские вскрыли дверь при помощи подручным средств.  В квартире на тлеющем диване лежал мужчина без признаков жизни. Инспекторы ДПС вынесли его на улицу и оказали первую помощь. Мужчина пришёл в себя.  

Прибывшие к тому времени пожарные вывели из горящей квартиры 13-летнюю девочку. Её вместе с отцом передали медикам. 

Александр Никонов и Никита Чуваков вместе с представителями МЧС провели срочную эвакуацию жильцов подъезда. Из дома были выведены семь детей и десять взрослых. 

Для Александра Никонова участие в премии «Народное признание» будет уже не первым. В прошлом году он был выдвинут на награду также за спасение людей из горящего дома в Пскове, а в 2019 году — за помощь, оказанную пострадавшей в ДТП девочке.

Премия «Народное признание» вручается в Псковской области с 2010 года. За это время её получили более 200 финалистов — это жители региона, представители бизнеса, творческие коллективы, организации, предприятия.  

В этом году премия будет присуждена в 12-ти номинациях. Это «Открытие», «Наша марка», «Призвание», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Бизнесмен года», «Сервис», «Экомышление», «Рекорд», «Талант», «Событие».  Подробнее о номинациях можно прочитать здесь

Заявки на соискание премии принимаются до 23 декабря. Их можно оформить на специальной странице «Народного признания», где размещена электронная форма

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