Инспекторы ДПС выдвинуты на «Народное признание» за спасение людей

17:25, 21 ноября 2022, ПАИ

Старший инспектор взвода ДПС второй отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Александр Никонов и инспектор этого взвода лейтенант полиции Никита Чуваков за спасение людей на пожаре выдвинуты на общественную премию Псковской области «Народное признание». Они стали первыми претендентами на награду в номинации «Защита».

В ночь на 19 октября Александр Никонов и Никита Чуваков прибыли к девятиэтажному дому на улице Шестака в Пскове, где на первом этаже произошло возгорание. В квартире на первом этаже, откуда шёл дым, по словам соседей, мог находиться 42-летний мужчина с дочерью. Поскольку дозвониться до жильцов квартиры не удалось, полицейские вскрыли дверь при помощи подручным средств. В квартире на тлеющем диване лежал мужчина без признаков жизни. Инспекторы ДПС вынесли его на улицу и оказали первую помощь. Мужчина пришёл в себя.

Прибывшие к тому времени пожарные вывели из горящей квартиры 13-летнюю девочку. Её вместе с отцом передали медикам.

Александр Никонов и Никита Чуваков вместе с представителями МЧС провели срочную эвакуацию жильцов подъезда. Из дома были выведены семь детей и десять взрослых.

Для Александра Никонова участие в премии «Народное признание» будет уже не первым. В прошлом году он был выдвинут на награду также за спасение людей из горящего дома в Пскове, а в 2019 году — за помощь, оказанную пострадавшей в ДТП девочке.

Премия «Народное признание» вручается в Псковской области с 2010 года. За это время её получили более 200 финалистов — это жители региона, представители бизнеса, творческие коллективы, организации, предприятия.

В этом году премия будет присуждена в 12-ти номинациях. Это «Открытие», «Наша марка», «Призвание», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Бизнесмен года», «Сервис», «Экомышление», «Рекорд», «Талант», «Событие». Подробнее о номинациях можно прочитать здесь.

Заявки на соискание премии принимаются до 23 декабря. Их можно оформить на специальной странице «Народного признания», где размещена электронная форма.