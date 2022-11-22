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Общество

Мать выкинула младенца с пятого этажа в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина родила ребёнка без признаков жизни и выбросила его во двор, сообщает газета «Известия».

Тело новорождённой обнаружили 20 ноября возле одного из домов на улице Достоевского. В ходе оперативных мероприятий была установлена 20-летняя мать ребёнка, которая снимает комнату в коммунальной квартире на пятом этаже дома.

«Утром 20 ноября 2022 года она родила ребёнка без признаков жизни, после чего, находясь в шоковом состоянии, выбросила младенца во двор», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время женщина госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого, пишет Федеральное агентство новостей. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Следователи допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти младенца.

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