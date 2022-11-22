Алкоголика из Порхова лишили водительских прав

08:30, 22 ноября 2022, ПАИ

Алкоголика из Порхова лишили водительских прав, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Наличие медицинских показаний в виде психического расстройства и расстройства поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, в том числе алкоголя, и нахождение на учете у врача-нарколога без состояния ремиссии является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами. В связи с чем прокурором района в Порховский районный суд направлено исковое заявление о прекращении действия права у данного лица на управление транспортными средствами.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.