В Эстонии зарегистрировано 11 случаев оспы обезьян

12:04, 22 ноября 2022, ПАИ

Более 30 тысяч граждан, въезжающих на территорию РФ через пункты пропуска в Псковской области, осмотрели на наличие инфекционных заболеваний, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Так, за октябрь 2022 года количество досмотренных транспортных средств, въезжающих на территорию Российской Федерации, составило 15 896, число досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний - 31 534.

«В целях недопущения завоза и распространения на территории нашей области и нашей страны инфекционных болезней, а также предотвращения ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения, Управлением Роспотребнадзора по Псковской области продолжает осуществляться санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу», — отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что по состоянию на 18 ноября на территории сопредельных государств, а именно в Латвии, зарегистрировано шесть подтверждённых случаев заболевания оспой обезьян, на территории Эстонии – 11.

«Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Псковской области был произведен досмотр лиц (количество которых составило 55 260), прибывших из стран, на территории которых регистрировались случаи опасных инфекционных заболеваний, таких как оспа обезьян, оспа натуральная, торс, холера и т. д., требующих проводить мероприятия по санитарной охране территории», — заявили в Роспотребнадзоре.