Более 7 км дороги отремонтируют в Порховском районе

18:57, 22 ноября 2022, ПАИ

Участок протяженностью более 7км (км 0+000 - км 7+424) автомобильной дороги Нестрино – Остров будет отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает группа Вконтакте «Дороги Псковской области».



Объект социально значимый – дорога является важной транспортной артерией для жителей двух районов Псковской области – Островского и Порховского, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.



Выполнением работ займется АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Общая стоимость ремонта составляет более 155 млн рублей.



В рамках контракта подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие, виражи, укрепит обочины, отремонтирует мост через реку Веретенька на км 7+109, пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы, приведет в порядок автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения будет нанесена дорожная разметка. Срок окончания работ – август 2023 года.



Отметим, дорога относится к III-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.