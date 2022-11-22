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Общество

Более 7 км дороги отремонтируют в Порховском районе

Участок протяженностью более 7км (км 0+000 - км 7+424) автомобильной дороги Нестрино – Остров будет отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает группа Вконтакте «Дороги Псковской области».

Объект социально значимый – дорога является важной транспортной артерией для жителей двух районов Псковской области – Островского и Порховского, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Выполнением работ займется АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Общая стоимость ремонта составляет более 155 млн рублей.

В рамках контракта подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие, виражи, укрепит обочины, отремонтирует мост через реку Веретенька на км 7+109, пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы, приведет в порядок автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения будет нанесена дорожная разметка. Срок окончания работ – август 2023 года.

Отметим, дорога относится к III-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

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