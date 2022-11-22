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Общество

С великолучан взыскали задолженность за отопление

У двух великолучан в принудительном порядке взыскали задолженность, которая накопилась у них за коммунальные платежи с 2015 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки.

Два совершеннолетних гражданина (К., Д.), проживающих в одной из квартир дома № 10 на улице Зверева, в течение длительного периода не производили оплату предоставленных МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки коммунальных услуг (отопление, тепловая энергия для подогрева холодной воды для ГВС, горячее водоснабжение), в связи с чем у них образовалась задолженность за период с 01.11.2015 по 31.03.2021 в размере 39 707 руб. 06 коп.

В ноябре 2021 года мировым судьёй судебного участка № 35 города Великие Луки по поданному МУП «Тепловые сети» заявлению был вынесен судебный приказ о взыскании с должников в солидарном порядке указанной задолженности в пользу тепловых сетей. Кроме того, данным судебным приказом взыскиваются расходы на оплату государственной пошлины в сумме 722 руб., уплаченной муниципальным предприятием за подачу в суд заявления о вынесении судебного приказа.

Однако в добровольном порядке должники также не исполняли приказ судебного пристава. Поэтому судебный приказ юристами предприятия в январе 2022 года был направлен в службу судебных приставов для принудительного взыскания с должников задолженности и расходов на оплату государственной пошлины.

Судебным приставом-исполнителем в отношении должников на основании судебного приказа были возбуждены исполнительные производства, в рамках которых были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должников и задолженность в сумме 39 707 руб. 06 коп. Госпошлина взысканы с должников в полном объёме в октябре 2022 года.

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