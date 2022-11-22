Женщина госпитализирована в результате ДТП в Пушкиногорском районе

20:15, 22 ноября 2022, ПАИ

В Пушкиногорском районе в 5 км от Новгородки в сторону Опочки произошло столкновение Renault Sandero и Mercedes-Benz Sprinter, после которого Mercedes вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала находившаяся в Renault Sandero женщина, она госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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