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Общество

Женщина госпитализирована в результате ДТП в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе в 5 км от Новгородки в сторону Опочки произошло столкновение Renault Sandero и Mercedes-Benz Sprinter, после которого Mercedes вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. 

В результате ДТП пострадала находившаяся в Renault Sandero женщина, она госпитализирована в медучреждение. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.

@psvodka

  • Авария в Пушкиногорском районе
    Фото: Фото ПАИ
  • Авария в Пушкиногорском районе
    Фото: Фото ПАИ
  • Авария в Пушкиногорском районе
    Фото: Фото ПАИ
  • Авария в Пушкиногорском районе
    Фото: Фото ПАИ
  • Авария в Пушкиногорском районе
    Фото: Фото ПАИ
  • Авария в Пушкиногорском районе
    Фото: Фото ПАИ
  • Авария в Пушкиногорском районе
    Фото: Фото ПАИ

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