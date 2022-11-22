Женщина госпитализирована в результате ДТП в Пушкиногорском районе
В Пушкиногорском районе в 5 км от Новгородки в сторону Опочки произошло столкновение Renault Sandero и Mercedes-Benz Sprinter, после которого Mercedes вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадала находившаяся в Renault Sandero женщина, она госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
@psvodka
Комментарии: 0 Обсудить >>>