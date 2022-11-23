Аналитики выяснили, как изменились зарплаты псковичей во время мобилизации

08:47, 23 ноября 2022, ПАИ

Как частичная мобилизация повлияла на рынок труда в Псковской области, выяснили эксперты hh.ru. Аналитики рассказали, как изменились зарплаты после начала частичной мобилизации, в каких сферах работодатели увеличили предлагаемую зарплату сотрудникам, а где, наоборот, доход стал ниже.

Аналитика рынка труда показывает, что работодатели Псковской области после объявления мобилизации сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для соискателей из сферы «Наука и образование» (+26%, 51 000 рублей, рост на 10 000 рублей за месяц), а также в сфере «Туризм» (+23%, до 41 000 рублей, рост на 7 800 рублей).

Кроме того, выросли доходы в вакансиях для специалистов в сфере консультирования (+21%, или более 7 000 рублей), для домашнего персонала (+19). Также увеличили зарплату работодатели из сферы искусства, развлечений (+14%, до 43 600 рублей в месяц). Зафиксирован рост дохода и в спортивных клубах и салонах красоты (+9%, до 35 200 рублей). В целом после начала частичной мобилизации в 16 из 28 профессиональных сфер местные работодатели увеличили предлагаемую зарплату.

При этом есть и падение доходов. Особенно сильно это заметно у юристов (-8%, падение на 3 300 рублей после начала частичной мобилизации).