Центробанк показал псковичам памятные монеты времен Петра I
Выставка Банка России, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I, открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Фотополотна демонстрируют изображения памятных монет, запечатлевших исторические моменты правления первого императора России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центрального банка РФ Северо-Западного главного управления.
«Все монеты – дань памяти деяниям личности, изменившей ход отечественной истории. Увеличенные снимки дают возможность рассмотреть все художественные детали, созданные искусными граверами и художниками», — говорится в сообщении.
Например, монета «Морская пехота», выпущенная 17 лет назад Банком России, рассказывает о появлении российских морпехов, ведущих историю от морского полка, сформированного по указу Петра I для абордажной, десантной и строевой службы на кораблях Балтийского флота. Чтобы изобразить на монете морского пехотинца, к работе привлекли военных историков.
За последние 30 лет выпущено около полусотни монет, посвященных этой эпохе. Основание новых городов, строительство военного флота, денежная реформа и реформа образования – многие из событий Петровской эпохи отображены на памятных монетах.
Экспозиция «Петра творенья» будет открыта для посетителей до середины декабря по адресу: улица Профсоюзная, 2.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Бюджет, борщевик, генплан и продажа долей: экономический комитет провёл заседание перед сессией
Основные тренды современных отношений между Россией и Белоруссией обсудили на базе ПсковГУ