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Общество

Центробанк показал псковичам памятные монеты времен Петра I

Выставка Банка России, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I, открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Фотополотна демонстрируют изображения памятных монет, запечатлевших исторические моменты правления первого императора России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центрального банка РФ Северо-Западного главного управления.

Фото здесь и далее: Центрального банка РФ Северо-Западного главного управления

«Все монеты – дань памяти деяниям личности, изменившей ход отечественной истории. Увеличенные снимки дают возможность рассмотреть все художественные детали, созданные искусными граверами и художниками», — говорится в сообщении.

Например, монета «Морская пехота», выпущенная 17 лет назад Банком России, рассказывает о появлении российских морпехов, ведущих историю от морского полка, сформированного по указу Петра I для абордажной, десантной и строевой службы на кораблях Балтийского флота. Чтобы изобразить на монете морского пехотинца, к работе привлекли военных историков. 

За последние 30 лет выпущено около полусотни монет, посвященных этой эпохе. Основание новых городов, строительство военного флота, денежная реформа и реформа образования – многие из событий Петровской эпохи отображены на памятных монетах.

Экспозиция «Петра творенья» будет открыта для посетителей до середины декабря по адресу: улица Профсоюзная, 2.

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