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Общество

Псковский эксперт назвал способы защиты при использовании диджитал-контента

О защите прав при использовании аудиовизуального контента рассказал директор рекламного холдинга ENDI (ООО «ЭНДИ») Евгений Надобников на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Мы несём определённые риски, они связаны с нелицензированным контентом - это шрифты, звуки, видео. Единственный вариант защиты тут - это грамотный договор, обучение людей и проведение мероприятий, где людей будут «прокачивать», что есть такая проблема», - сказал он.

При этом директор холдинга подчеркнул, что есть платные и бесплатные источники. А если дело дошло до суда, то нужно отстаивать свои права до последнего.

Юрист, сооснователь кафе «Кофе с Кикоиным» Дмитрий Иванов обосновал важность проблемы тем, что диджитал-сфера развивается в настоящее время и есть массовые нарушения использования графических изображений. «И мы как-то должны защищать наших соотечественников», - заключил эксперт.

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Псковский эксперт назвал способы защиты при использовании диджитал-контента

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