Проект студентки ПсковГУ получил грантовую поддержку Росмолодёжи

21:35, 23 ноября 2022, ПАИ

Проект студентки ПсковГУ Алины Корныльевой получил грантовую поддержку Росмолодёжи, сообщает группа «ПсковГУ» в соцсети «ВКонтакте».

На форуме «Мы помним» проект студентки по созданию тактильных книг «Окно в мир» вошёл в девятку победителей грантового конкурса и получил 120 тысяч рублей на реализацию. Уже в следующем году волонтёры проекта создадут 16 тактильных книг, которые будут переданы в учреждения, работающие с незрячими и слабовидящими детьми Пскова.

По итогам конкурса молодые люди из 76 субъектов России получат гранты на общую сумму 248 миллионов 475 тысяч рублей для реализации 466 проектов.

Напомним, что среди победителей оказались пять участников конкурса из Псковской области.