Причины потери сознания за рулём назвал псковский врач

17:12, 25 ноября 2022, ПАИ

Причины потери сознания за рулём назвал заведующий Псковским отделением Центра спортивной медицины Евгений Васильев в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Очень часто из-за дефектов в шейном отделе позвоночника человек может неожиданно потерять управление автомобилем, что и происходило с моими пациентами: раз – и на встречку», - поделился специалист. «Это не первый случай в моей практике, у меня их было достаточно. И это печальная картина», - заметил он.

По словам гостя студии, как выясняется позже, когда водитель наклонял голову или задирал ее вверх, у него начинала кружиться голова или постепенно терялось сознание. «Происходит всегда неожиданно и никогда не возникает без первоначального предупреждения. Просто мы на предупреждения не обращаем внимания», - предостерег врач.