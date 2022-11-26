Волонтеров для поимки аиста ищут в Пскове

00:51, 25 ноября 2022, ПАИ

Волонтеров для поимки аиста ищут в Пскове, сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков».

В этом году большое количество аистов не смогли улететь и остались в Псковской области. Один из них сейчас находится на реке Мирожке в Пскове. Приют «Зоозащита» готов принять этого аиста на передержку, но для этого его необходимо доставить к ним.

«Нужны волонтеры для отлова. Этот аист летает и пока в силах сопротивляться», - объясняют в сообществе.

«Мы готовы помочь передержкой, пусть даже временной. Это лучше, чем умереть от голода и холода», - отмечают в сообществе.