Спортивный врач Евгений Васильев станет гостем программы «Анамнез»
Травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 25 ноября в 14:00.
Темы для обсуждения:
- 30 лет, а ума нет! Почему молодые люди жалуются на боли в спине?
- Лучше недобдеть, чем перебдеть. Гипервитаминоз страшнее авитаминоза.
- Быль о куриной грудке. Как перерождаются наши мышцы.
- Передозировка. Что съели полярники перед своей гибелью.
- Не говорите мне о нем! На что обратить внимание при занятиях фитнесом?
- Утром - расслабляющая! Релакс и расслабление нам в помощь.
- Держим спину ровно! Как правильно поднимать тяжести?
- Какая стать! Почему у африканцев хорошая осанка?
Это и многое другое ведущие Алёна Комарова и Лариса Малкова обсудят с радиослушателями и гостем студии сегодня, 25 ноября.
Программа «Анамнез» будет выходить на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу в 14:00.
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