Спортивный врач Евгений Васильев станет гостем программы «Анамнез»

09:59, 25 ноября 2022, ПАИ

Травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 25 ноября в 14:00.

Темы для обсуждения:

30 лет, а ума нет! Почему молодые люди жалуются на боли в спине?

Лучше недобдеть, чем перебдеть. Гипервитаминоз страшнее авитаминоза.

Быль о куриной грудке. Как перерождаются наши мышцы.

Передозировка. Что съели полярники перед своей гибелью.

Не говорите мне о нем! На что обратить внимание при занятиях фитнесом?

Утром - расслабляющая! Релакс и расслабление нам в помощь.

Держим спину ровно! Как правильно поднимать тяжести?

Какая стать! Почему у африканцев хорошая осанка?

Это и многое другое ведущие Алёна Комарова и Лариса Малкова обсудят с радиослушателями и гостем студии сегодня, 25 ноября.

Программа «Анамнез» будет выходить на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу в 14:00.