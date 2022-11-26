В Пскове запретили выход на лед

11:50, 25 ноября 2022, ПАИ

В Пскове запрещен выход на лед. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации, распоряжение подписал глава города Борис Елкин.

Дополнительные меры по обеспечению безопасности введены в целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах в Пскове.

Согласно распоряжению, запрещается выход населения на лед водных объектов города с момента становления льда до образования прочного ледового покрова. Также запрещается выезд транспортных средств на лед на весь период с момента ледостава.

Ответственным управлениям и комитетам поручено провести профилактические мероприятия в подведомственных учреждениях среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на неокрепший лед водоемов, организовать мониторинг ледовой обстановки и патрулирования береговой черты с привлечением народных дружин в целях предупреждения выхода населения на лед водоемов.