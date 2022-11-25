Тренер великолукских футболистов поборется за «Народное признание»

15:44, 25 ноября 2022, ПАИ

Руководитель футбольной команды «Спартак – Марьино» Великолукского района Владимир Макаров претендует на победу в номинации «Рекорд» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022».

Владимир Макаров родился 2 мая 1953 года в деревне Марьино. В детстве он играл в футбол, хоккей, волейбол. Во время службы в армии выступал в составе волейбольной команды «Динамо – Вентспилс», участвовал в разнообразных турнирах и занимал призовые места.

В 1989 году в составе команды колхоза «Ленинский путь» представлял Псковскую область на рабочей спартакиаде СССР в Москве, до этого обыграв 24 команды из районов региона.

Главной же страстью Владимира Макарова стал футбол. 21 год назад в Великолукском районе была создана ветеранская команда по футболу «Спартак – Марьино», руководителем которой он и является. За эти годы сборная многократно становилась призером и чемпионом множества региональных и даже международных турниров.

В этом году команда «Спартак – Марьино» стала победителем чемпионата по футболу среди ветеранов памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации Игоря Осипенко. Игры проходили этой осенью в городе Порхове. В финальном матче команда «Спартак – Марьино» схлестнулась с сильнейшим соперником – командой города Пскова.

«Когда мы выходили на поле, у нас аж дух захватывало! Вы только представьте, кто тогда играл на поле – Андрей Аленичев, Михаил Савицкий, Александр Гультяев – звезды высочайшего уровня!» – рассказывает Владимир Макаров.

Еще одна важная награда в копилке команды «Спартак – Марьино» – бронза Международного турнира по мини-футболу среди ветеранов в городе Миоры в Белоруссии, который состоялся нынешним летом. На этих соревнованиях сборная из Великолукского района была единственной командой-участником из России.

Свою любовь к физкультуре и спорту Владимир Макаров привил и своему сыну – знаменитому велогонщику, победителю и призеру практически всех существующих в стране и мире турниров по велоспорту среди спортсменов с проблемами слуха Ивану Макарову.

Заявки на соискание премии «Народное признание», которая будет вручаться уже в 13-й раз, принимаются до 23 декабря. Подать их можно на странице проекта, где необходимо заполнить электронную форму.

Победителей назовут в 12 номинациях (подробнее о них читайте тут). Это «Талант», «Призвание», «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие», «Инициатива», «Экомышление».

Кто станет обладателем «Народного признания — 2022», определят по итогам народного голосования на сайте ПАИ и голосования жюри.