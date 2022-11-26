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Общество

Прилетевшего на Мирожку аиста решили не отлавливать

Фото: Зоозащита

Прилетевшего в псковский парк у Мирожского монастыря аиста решили не отлавливать. Призыв оставить аиста на водоёме опубликовали 25 ноября специалисты центра «Дом белого аиста» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, в настоящее время этот аист не нуждается в спасении и не нужно пытаться его ловить. Во-первых, это опасно: птица находится на льду реки, который ещё не окреп. Во-вторых, в случае неудачной попытки поимки птица может улететь в неизвестном направлении. Вероятнее всего, в нелучшие для него условия.

«Это дикий аист, он не травмирован, великолепно летает. Неизвестно, что помешало ему вовремя улететь в Африку, но в город птица прилетела в поисках тепла, безопасности и корма. Потому что есть открытая вода и здесь держатся другие водоплавающие и околоводные птицы, что является для него показателем того, что здесь безопасно и есть корм, – говорится в сообщении. – Если вы хотите оказать аисту помощь, можно подкармливать его куриными головами и любой мелкой рыбой. Если аист не ест – значит, он сыт. Сейчас в день ему нужно 500 грамм корма. Что будет дальше? Возможно, птица откормится при участии граждан, восстановит силы и самостоятельно отлетит южнее – туда, где зима мягче и есть шанс перезимовать. Может быть, аист сам пойдёт на контакт к людям, начнёт подпускать к себе, ходить за людьми и тогда его можно будет забрать в тепло. Если ему станет хуже, птица ляжет, не сможет подниматься, передвигаться – тогда ему нужна будет помощь. Пока что ситуация не критическая. Напомним, что аисты прилетают к нам в конце марта – начале апреля, когда по ночам ещё стоят морозы, порой крепкие, и лежит снег».

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