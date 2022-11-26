Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с представителями фракции ЛДПР

00:26, 26 ноября 2022, ПАИ

Рабочую встречу с депутатом Государственной Думы, первым заместителем руководителя фракции ЛДПР Сергеем Леоновым и руководителем фракции ЛДПР в Псковской области Антоном Минаковым провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В числе вопросов обсудили строительство школы на улице Юбилейной в Пскове. Сергей Леонов как депутат осмотрел учреждение и высоко оценил ход работ. Он отметил, что школа была построена в очень короткие сроки по самым современным технологиям», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Также были обсуждены текущие вопросы взаимодействия с ЛДПР на региональном уровне.

«Могу сказать, что с партией у нас выстроен конструктивный диалог, мы всегда готовы выслушать коллег, когда они предлагают рабочие варианты решения проблемных вопросов. Уверен, что плодотворное сотрудничество будет продолжено», — написал Михаил Ведерников.