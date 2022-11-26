Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с представителями фракции ЛДПР
Рабочую встречу с депутатом Государственной Думы, первым заместителем руководителя фракции ЛДПР Сергеем Леоновым и руководителем фракции ЛДПР в Псковской области Антоном Минаковым провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«В числе вопросов обсудили строительство школы на улице Юбилейной в Пскове. Сергей Леонов как депутат осмотрел учреждение и высоко оценил ход работ. Он отметил, что школа была построена в очень короткие сроки по самым современным технологиям», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Также были обсуждены текущие вопросы взаимодействия с ЛДПР на региональном уровне.
«Могу сказать, что с партией у нас выстроен конструктивный диалог, мы всегда готовы выслушать коллег, когда они предлагают рабочие варианты решения проблемных вопросов. Уверен, что плодотворное сотрудничество будет продолжено», — написал Михаил Ведерников.