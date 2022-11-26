Псковский губернатор — о деятельности иноагентов: Они плюют против ветра

12:26, 26 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил на пленарном заседании третьего медиафорума, который проходит в Пскове сегодня, 26 ноября. Оно посвящено вопросам приграничной журналистики, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, за последний год произошло много изменений и большинство из них так или иначе связано с проведением СВО, а также с обострением санкционной, идеологической и информационной войны против России. Михаил Ведерников напомнил, что Псковская область граничит с тремя государствами, два из них — страны из блока НАТО.

«Регион неоднократно подвергался натовской политике добрососедства, — заявил губернатор. — Это и пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии, которые так никто и не смог толком оформить (для этого просто нет никаких оснований). Это и массовая целенаправленная выдача паспортов ЕС жителям Печорского района (для чего это делалось в приграничных районах, тоже всем понятно), и установка вышек сотовой связи с ретрансляторами повышенной мощности в приграничной зоне в нарушение всех международных договорённостей. Из-за этого в Печорах, например, у многих автоматически включается международный роуминг. Сигналы радио и телевидения также в несколько раз сильнее, чем это предусмотрено международными соглашениями. Вы знаете, что широко финансировались деструктивные общественные структуры, которые принимали самое непосредственное участие в попытке госпереворота у наших соседей. Щедро раздавались гранты. Как на дрожжах росли различные секты и некоммерческие фонды. Свободно вели свою деятельность иноагенты. Многие из них до сих пор пытаются поплёвывать в нашу сторону из Грузии и Эстонии. Но плюют они против ветра. Достают только до своих пуговиц».

Губернатор обратил внимание, что отдельные заявки на финансирование начала нулевых годов и сейчас можно найти в открытом доступе.