Дачникам напомнили о штрафах за вырубку деревьев на участке

12:28, 26 ноября 2022, ПАИ

За несогласованную вырубку некоторых деревьев на своём участке дачники могут получить штраф. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко.

Эксперт пояснила, что деревья и кустарники, за исключением садовых культур (сливы, яблони, вишни и т. п.), — это собственность государства. Если спилить или выкорчевать, к примеру, берёзу, то штраф за одно растение составит от трёх до четырёх тысяч рублей.

«Уничтожение деревьев наносит вред окружающей среде. Это означает, что правонарушитель должен этот вред государству возместить. Рассчитывается он на основании особой формулы и взыскивается с собственника участка или с лица, осуществившего рубку деревьев», — приводит слова юриста агентство «Прайм».

Перед тем как осваивать собственный земельный участок, необходимо получить специальное разрешение в администрации. Только после этого можно приступать к рубке, рассказал адвокат.