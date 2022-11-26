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Политика

Натовские беспилотники пытались нарушить границу в Псковской области

О попытках нарушения госграницы в Псковской области натовскими военными беспилотниками заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая на пленарном заседании третьего псковского медиафорума. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы никогда об этом широко не говорили, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотными летательными аппаратами. Всё это «мирное взаимодействие» цвело ещё до начала СВО. Понятное дело, что сейчас всё ещё больше обострилось», — сказал Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что ЕС «цинично обманул» Псковскую область относительно реализации программы приграничного сотрудничества: Евросоюз не выполнил свои обязательства и без предупреждения, в одностороннем порядке вышел из всех проектов. В целом Псковской области задолжали порядка 300 млн рублей.

«Есть и примеры откровенной дискриминации жителей нашего региона, — заметил Михаил Ведерников. — Например, санкции, которые ввели США в отношении нашей 76-й дивизии и отдельно против 234-го полка. Они думают, что это два разных воинских соединения. Американцы в свой санкционный список тогда внесли только три российских подразделения, два из которых — псковские. И более того, по всей видимости, западные партнёры проплатили убежавшим псковским деятелям, которые начали публиковать личные данные наших военнослужащих. Когда на Западе продвигали кровавый спектакль в Буче, эти иноагенты с радостью размещали фотографии и Ф. И. О. псковских десантников, обвиняя их в несовершённых преступлениях. Даже если не употреблять термин «предательство» в отношении этих псевдожурналистов (хотя как иначе назвать работу против своих соотечественников), это как минимум полное презрение к презумпции невиновности, к необходимости расследования инцидента».

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