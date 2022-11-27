Создательница ТОС из Усвятского района претендует на «Народное признание – 2022»

13:07, 27 ноября 2022, ПАИ

Создательница и руководитель ТОС «Малая родина» в деревне Узкое Усвятского района Ольга Патешина стала ещё одним соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она поборется за награду в номинации «Инициатива».

Ольга Патешина создала ТОС «Малая родина» в деревне Узкое Усвятского района в 2020 году. Но ещё до этого она вместе с местными жителями обустроила площадку для отдыха в центре деревни. Там построили беседку для отдыха, поставили качели и сделали волейбольное поле. Жители поддерживают место отдыха в опрятном состоянии, окашивают и убирают территорию.

Затем было создано ТОС, что позволило продолжить благоустройство деревни. Первым проектом стало создание детской площадки. На эти цели удалось получить грант. Следующий грант был уже на ремонт водонапорной башни.

Председатель ТОС «Малая родина» Ольга Патешина отмечена благодарностью за вклад в развитие территориального общественного самоуправления Псковской области.

В составе делегации Усвятского района, которую возглавил глава муниципалитета Дмитрий Петров, она приняла участие в торжественном мероприятии, которое прошло в преддверии Дня территориального общественного самоуправления в Пскове. Ольга Патешина получила благодарность от Псковского областного Собрания депутатов.

В ходе визита в Усвятский район депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский посетил деревню Узкое. За активное развитие движения ТОС руководителю «Малой родины» он вручил благодарственное письмо.

Глава Усвятского района Дмитрий Петров передал мячи для волейбола и футбола, а также волейбольную сетку, Александр Козловский подарил ТОС футбольные ворота, а депутаты Псковского областного Собрания — триммер.

За годы существования премии «Народное признание» её обладателями стали около 200 активных жителей региона, организаций, предприятий, творческих коллективов.

Нынешняя премия станет уже 13-й. По итогам 2022 года она будет вручена в 12 номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Поступок», «Защита», «Рекорд», «Событие», «Инициатива», «Экомышление». Подробнее о номинациях можно прочитать здесь.

Заявки на соискание награды принимаются до 23 декабря. Подать их можно на странице проекта, где размещена специальная электронная форма.