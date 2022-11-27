Семейного счастья и благополучия пожелала мамам Псковской области Елена Бибикова

14:40, 27 ноября 2022, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей региона с Днём матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие псковички! От всей души поздравляю вас с Днём матери! Сегодняшний праздник особенно тёплый и светлый, наполненный нежностью, заботой и любовью. Величайшее предназначение мамы — дарить жизнь, воспитывать детей, хранить и беречь семейный очаг. Материнская любовь, щедрое и нежное сердце, бесконечное терпение и понимание помогают в преодолении жизненных трудностей, согревают и поддерживают, придают уверенности в своих силах», — отметила в своём поздравлении сенатор.

Елена Бибикова поблагодарила мам за каждодневный материнский труд, самоотдачу, мудрость и великодушие.

«Пусть ваши дети растут талантливыми, честными, отзывчивыми, будут для вас надёжной опорой и поддержкой. Примите самые добрые и искренние пожелания семейного счастья, радости за успехи и достижения детей, крепкого здоровья и благополучия!» — пожелала Елена Бибикова.