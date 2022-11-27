Шесть пожаров ликвидировано на территории Псковской области за двое суток

17:01, 27 ноября 2022, ПАИ

За двое суток сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации шести пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 26 ноября в 7:38 в Опочецком районе в деревне Теребени горели две хозяйственные постройки — сарай размером 6 х 3 метра и дровяник размером 3 х 2 метра. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в сарае.

В 13:31 в Печорском районе в деревне Раково сгорел сарай размером 5 х 15 метров. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:37 в Бежаницком районе в деревне Плессы на улице Песочной в бесхозном строении размером 8 х 12 метров огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 64 квадратных метра. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 21:02 в Псковском районе в деревне Торошино на улице Заречной сгорела баня размером 4 х 5 метров. В хозяйственной постройке размером 2 х 3 метра огнём повреждена стена на площади трёх квадратных метров. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 22:55 в Великолукском районе в СНТ «Чайка» в дачном доме размером 8 х 9 метров выгорела кухня размером 2 х 3 метра по всей площади. В комнате размером 3 х 5 метров огнём повреждена стена на площади двух квадратных метров. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сегодня, 27 ноября, в 3:21 в Пскове на Сиреневом бульваре у дома № 1 в автомобиле «Лада-Приора» 2011 года выпуска выгорел моторный отсек на площади одного квадратного метра. Огнём повреждён салон автомобиля на площади одного квадратного метра. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.