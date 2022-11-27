Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шесть пожаров ликвидировано на территории Псковской области за двое суток

За двое суток сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации шести пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 26 ноября в 7:38 в Опочецком районе в деревне Теребени горели две хозяйственные постройки — сарай размером 6 х 3 метра и дровяник размером 3 х 2 метра. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в сарае.

В 13:31 в Печорском районе в деревне Раково сгорел сарай размером 5 х 15 метров. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:37 в Бежаницком районе в деревне Плессы на улице Песочной в бесхозном строении размером 8 х 12 метров огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 64 квадратных метра. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 21:02 в Псковском районе в деревне Торошино на улице Заречной сгорела баня размером 4 х 5 метров. В хозяйственной постройке размером 2 х 3 метра огнём повреждена стена на площади трёх квадратных метров. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 22:55 в Великолукском районе в СНТ «Чайка» в дачном доме размером 8 х 9 метров выгорела кухня размером 2 х 3 метра по всей площади. В комнате размером 3 х 5 метров огнём повреждена стена на площади двух квадратных метров. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сегодня, 27 ноября, в 3:21 в Пскове на Сиреневом бульваре у дома № 1 в автомобиле «Лада-Приора» 2011 года выпуска выгорел моторный отсек на площади одного квадратного метра. Огнём повреждён салон автомобиля на площади одного квадратного метра. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 ноября 2022

Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан с официальным визитом
27 ноября 2022

Молодую женщину ищут в Псковской области
27 ноября 2022

Красногородские хоккеисты одержали победу над гдовской командой

27 ноября 2022

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

27 ноября 2022

Прививочная кампания продолжается в Усвятах
27 ноября 2022

Команда ПсковГУ защитила доклад об итогах реализации программы «Приоритет 2030»
27 ноября 2022

Новый выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в прямой эфир завтра
27 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ III Псковский международный медиафорум. Часть 2

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...