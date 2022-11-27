Новый выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в прямой эфир завтра

17:20, 27 ноября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 28 ноября, в 11:30.

Об участии Псковской области в форуме «Российская креативная неделя – Сибирь», который прошёл в Красноярске, о представленном на нём фильме о поисках креативных продуктов на территориях малых городов и сёл нашего региона ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев поговорят с руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области Натальей Плявинской.

О ближайших спортивных мероприятиях ведущие поговорят с и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Еленой Чернышовой.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 28 ноября, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».