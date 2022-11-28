Юрист объяснил, за какие зимние шины может грозить штраф

07:42, 28 ноября 2022, ПАИ

Отсутствие сезонной резины влечет за собой предупреждение, но пока штрафных санкций за это в законе нет. А вот за использование неправильной зимней резины вполне могут выписать штраф, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

В техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» перечисляются требования к резине, а также к рисунку протектора, его глубине и маркировке. Из документа следует, что нельзя устанавливать на авто одновременно разные варианты шин, комбинировать шипованную и нешипованную резину. Слишком изношенные шины также нельзя использовать. Нарушение грозит штрафом по статье 12.5 КоАП — 500 рублей за управление машиной с неисправностями, сообщает агентство «Прайм».

Зимняя резина должна иметь международный знак «M+S», «M&S» или «M S». Дословно эта надпись расшифровывается как «mud + snow», в переводе с английского «грязь + снег». По факту она может присутствовать и на всесезонных покрышках, но на настоящей зимней дороге лучше использовать те шины, где рядом находится символ горы и/или снежинки. Они приспособлены для езды по заснеженным скользким дорогам и в условиях сильного холода.

«Поэтому, несмотря на отсутствие штрафа за использование летних шин зимой, необходимо следовать рекомендации. Стоит ориентироваться на погодные условия и особенности климата. «Иногда лучше поездить на шипах без снега, чем в самый ответственный момент рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью», — убежден эксперт.