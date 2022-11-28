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Общество

Печорский музей льна и конопли вошел в топ-100 частных музеев России

Печорский музей «Льняная губерния» входит сразу в две действующих в России ассоциации частных музеев. Об этом предприниматель и основатель мастерской Юрий Гуренко рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» 28 ноября.

«И вот во второй ассоциации музеев и коллекционеров нас включили в 100 рекомендуемых к посещению частных музеев России. К тому же мы сами открыли портал, который называется «Печорская сторона.рф». Там можно найти основные объекты туризма в Печорском районе. Мы уже стали «цеплять» и других — Псковский район, Палкинский. То есть мы сделали там «живую карту» - проект так и назывался «Живая карта Печорской стороны». Это очень удобно для туристов: можно сразу увидеть расположение объектов, приехать и построить маршрут. Там есть карточки каждого объекта, можно связаться с каждым», - рассказал гость студии.

Кроме того, через льняной музей проходит маршрут «С грохотом по фермам». «Агентство стратегических инициатив выбрало 40 команд-победителей, мы вошли в их число с этим маршрутом. Недавно все собирались в Ясной Поляне, обсуждали существующие проблемы. Оказалось, что основная одна - инфраструктура, а также удалённость и сложности с тем, чтобы доехать до места», - отметил Юрий Гуренко.

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