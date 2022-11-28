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Премия "Народное признание"

Проект по сохранению островских кедров оценят в рамках «Народного признания»

Проект по сохранению посадок кедра в Островском районе выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Эта акция, проведённая экологической организацией «Зелёный крест» под руководством Василия Иванова, стала ещё одним претендентом на награду в номинации «Экомышление».

В Островском районе общественники расчистили территорию, где произрастают около 300 кедров, освободили её от сорной растительности, а также создали там экологическую тропу. «Теперь жители региона охотно посещают кедровник, которому уже 60 лет», — отмечается в заявке. 

Кроме того, организация реализовала в Островском районе проект «Уборка загрязненных территорий». Он так же, как и мероприятия по сохранению посадок кедра, получил финансирование из Фонда президентских грантов. 

Со всеми соискателями награды в номинации «Экомышление» можно ознакомиться здесь >>>.

Премия «Народное признание» по итогам 2022 года будет присуждаться в 12 номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Талант», «Призвание», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Событие», «Инициатива», «Экомышление». О том, кто и в какой номинации может претендовать на награду, читайте тут. 

Заявки на соискание премии «Народное признание» можно подать до 23 декабря на странице проекта. Там размещён электронный бланк заявки, который необходимо заполнить.

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