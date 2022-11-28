Псковичей приглашают на мастер-класс по борьбе со стрессом

14:50, 28 ноября 2022, ПАИ

На мастер-класс по обучению навыкам саморегуляции в стрессовых ситуациях приглашают псковичей 30 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«Опытные волонтёры — психологи Российского Красного Креста обучат, как эффективно справиться с тревогой, со стрессом, с переживаниями. Помогут преодолеть трудности адаптации в новых условиях», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнётся в 16:00 в Центре помощи семьям мобилизованных и военнослужащих по адресу: Псков, улица Некрасова, 19 на базе проектного офиса «Команды 2018».