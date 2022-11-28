Командир Псковской дивизии обратился с напутствием к мобилизованным десантникам

19:51, 28 ноября 2022, ПАИ

Врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии полковник Михаил Ткачев обратился к мобилизованным десантникам на торжественном построении перед отправкой военнослужащих в зону СВО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Мы с вами, продолжатели славных традиций, заложенных соединениями, воинскими частями воздушно-десантных войск. И нам с вами придётся смотреть в глаза нашему младшему поколению. Вам дали хорошую подготовку. Я уверен, мы с вами выполним любые задачи», — отметил Михаил Ткачев.

С ответным словом выступил один из мобилизованных в ряды 76-й десантно-штурмовой дивизии. Он отметил, что для всех стоящих на плацу ребят большая честь быть частью прославленного воинского соединения. «Будет тяжело, но мы русские, с нами Бог! Никто, кроме нас!» — сказал он.

В заключение губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к военнослужащим: «Дорогие друзья, вы встали на защиту Родины в тот момент, когда она особенно сильно нуждается в вас. Мы ценим и уважаем ваш мужской поступок. Уверен, что общими усилиями мы справимся со всеми трудностями». Губернатор пожелал всем воинской удачи и возвращения домой с победой.

Ранее сообщалось, что более 400 мобилизованных десантников отправили в зону СВО.