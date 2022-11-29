«Сириус» приглашает школьников из Псковской области на образовательную программу по биологии

23:10, 28 ноября 2022, ПАИ

На образовательную программу по биологии приглашают школьников из Псковской области в образовательный центр «Сириус». Об этом сообщает Telegram-канал комитета по образованию Псковской области.

Открыт набор на майскую учебно-олимпиадную программу по биологии для школьников 7–8-х классов.

Участников ждут теоретические и практические занятия по биологии и основам генетики, тренировочные туры, олимпиады по биологии, лекции и семинары ведущих учёных и преподавателей.

Первый этап — дистанционный учебно-отборочный курс в системе «Сириус.Онлайн». Второй этап — заключительный отборочный тур, который будет проводиться в регионе.

Подать заявку можно до 25 декабря.

Образовательный центр находится на первой в России федеральной территории «Сириус», появившейся по поручению президента Российской Федерации. Здесь уделяют особое внимание поддержке одарённых детей, дают им все возможности для развития.