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Общество

В Псковской области спрос на водителей растёт второй месяц подряд

В Псковской области спрос на водителей растёт второй месяц подряд, сообщает служба исследований hh.ru.

Сегодня в Псковской области открыто около 200 вакансий водителей. В целом за последний месяц спрос на водителей в регионе вырос на 66% по сравнению с началом осени.

«В трети вакансий для водителей предлагается работа вахтой. В данном случае многие региональные компании заходят на местный рынок труда и ищут водителей из Псковской области, предлагая переезд или временное размещение в своих регионах за пределами региона. Такая кросс-региональная конкуренция за транспортников не может ни влиять на местный рынок труда, который и так испытывает достаточно серьезный дефицит кадров. Для примера, на одну вакансию водителя в Псковской области сейчас приходится в среднем 2,4 активных резюме, что говорит о дефиците кадров и нехватке кандидатов для стабильной работы местного бизнеса», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в Псковской области за последний месяц, составила 50 000 рублей, что на 12 000 рублей меньше, чем в октябре.

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