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Общество

Маршрут Псков - Петербург вошел в число самых популярных в России

Автобусное направление Псков - Санкт-Петербург вошло в число самых популярных маршрутов этой осени, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Самым популярным направлением осенью стал маршрут Москва — Ростов-на-Дону. На втором месте по спросу направление Москва — Переславль-Залесский, замыкает тройку маршрут Москва — Воронеж.

Также в топ-20 вошли следующие маршруты: Томск — Новосибирск, Челябинск — Екатеринбург, Санкт-Петербург — Тихвин, Новосибирск — Барнаул, Санкт-Петербург — Псков, Краснодар — Анапа, Санкт-Петербург — Смоленск и Новороссийск — Краснодар.

 

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