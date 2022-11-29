Прокуратура добилась нормального отопления для жителей порховской деревни
Порховская прокуратура добилась нормальной работы системы отопления для жильцов дома № 19 по улице Аудрини в деревне Полоное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.
Ненадлежащий режим работы системы отопления привел к тому, что температурный режим в квартире не соответствовал нормативному. Это вызвало обоснованные жалобы жильцов на качество предоставления коммунальных услуг. Вместе с тем, управляющая компания не приняла действенных мер по устранению данных нарушений.
Прокуратура внесла в адрес управляющей организации представление об устранении нарушений законодательства. В итоге режим работы системы отопления был приведен в соответствие.
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