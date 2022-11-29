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В XIX веке библиотеки не пользовались популярностью у псковичей

В XIX веке библиотеки не пользовались популярностью у псковичей. Такие данные приводит Госархив Псковской области в своем Telegram-канале.
 
От 18 июля 1833 года отсчитывается история публичной библиотеки в Пскове. До 1844 года она располагалась в доме Благородного собрания. Работала тогда по вторникам и субботам с 11 до 14 часов. О переезде есть деталь в отчете Псковской губернской публичной библиотеки за 1844 год: «употреблено в расход: за перевозку библиотеки в дворянский дом – 5 руб. сереб[ром]. За вставку разбитых при перевозке шкапов стекол – 75 коп.». Изменилось тогда и время работы: теперь читателей принимали по понедельникам и пятницам с 17 до 19 часов.
 
«Псковская губернская библиотека находилась в заведывании старшего учителя Псковской губернской гимназии Смольяна. Попечителями ее были: военный губернатор г. Пскова и псковский гражданский губернатор, генерал-майор и кавалер Федор Федорович Бартоломей, губернский предводитель дворянства, действительный статский советник, камергер Николай Сергеевич Беклешов, директор губернской гимназии Ларион Николаевич Скрыдлов и городской голова», - говорится в том же отчёте.

На 1 января 1844 года в фонде библиотеки насчитывалось «543 названия в 1416 томах русских и 186 названий в 445 томах французских книг, всего ценой приблизительно на 3250 руб. серебром. Вновь книг в сем году приобретаемо не было». Если в 1837 году в библиотеке за год побывали 23 читателя, то в 1844 году – только 3.

«Употреблено около 400 названий, по большей части романы и повести на отечественном языке. Книги отпускались на дом, чиновникам по поручительству начальства, а прочим абонентам под денежный залог», - сообщается в документах.

В 1864 году Псковская губернская публичная библиотека была закрыта. Причина - отсутствие читателей и средств на приобретение новых книг.

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