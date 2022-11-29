Псковичей просят принести в приют текстиль для животных

13:30, 29 ноября 2022, ПАИ

Сотрудники псковского приюта для животных «Шанс» в соцсетях организации просят псковичей привезти в приют старый текстиль на подстилки для собак.

Вещи из текстиля необходимы в приюте круглый год. Большего всего их уходит для обеспечения нужд пожилых и выздоравливающих животных. «На улице мокро, а это значит, что очень нужны старые простыни, пододеяльники, пледы и одеялана подстилки собакам! Приходится чаще перестилать, чтобы собаки не лежали на мокром», — отметили в приюте.

В организации будут рады любому списанному постельному белью, в том числе из учреждений региона. Привести вещи можно в любой день с 10:00 до 16:00 по адрес: ул. Советской Армии, 56б.